Un extrait de son dernier album.

Les rappeurs sont de plus en plus nombreux à parler d'amour. Blxst ne fait pas exception à la règle. Dans son nouveau clip, "Never Was Wrong", il revient avec sincérité sur certains problèmes que l'on peut rencontrer dans une relation. Le morceau est issu du premier album de Blxst, "Before You Go", qui présente des collaborations avec Rick Ross, Zacari, Arin Ray et Grandmaster Vic.