The Venice de retour avec "Wavery II" !

Découvrez le nouveau "Wavery II" de The Venice !

The Venice est de retour avec sa deuxième mixtape "WAVERY II" ! C’est un projet qu’il tease depuis quelques temps, notamment avec la sortie de "YESSIR" et "RUN THE CASH", déjà disponibles sur YouTube.

Après avoir grandi entre Londres et Chicago, The Venice s’installe en France où il débute une carrière de basketteur professionnel avant de se tourner vers la musique.

Pour rappel, en 2014, il fonde le collectif "FRENCHIES BURGER" avec ses amis, puis décide finalement de poursuivre sa carrière en solo.

Avec son Producer Lukeasy, il sort sa première mixtape "WAVERY" en avril 2020, qui comptabilise plus de 60 000 écoutes, suivi d’un nouvel EP de 3 titres en avril 2021. Ses premiers projets lui permettent de rencontrer des artistes parisiens comme Gracy Hopkins, Mikano, Sika Deva et Lorkestra, mais également de faire partie de la tournée internationale de James BKS et le New Breed Gang au côté d’Anna Kova.

Pour ce nouveau projet, The Venice s’est entouré de talentueux contributeurs, dont les beatmakers : Arto (SCH, Ninho) et Lorkestra (Central Cee, D-block Europe). De quoi assurer un projet musical énergique et prometteur !

Redécouvrez le clip "Yessir" de The Venice sur Générations :