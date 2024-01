Ça sort le 15 février.

L'émission du rappeur américain Vince Staples, "The Vince Staples Show", débarque sur Netflix le 15 février et comportera cinq épisodes. La bande-annonce de ce programme vient d'être dévoilée. On y voir notamment Rick Ross ou Vince Staples refusant du poulet dans un restaurant (?).