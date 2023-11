La Rumeur présente la bande-annonce de son nouveau film "Rue des dames"

Il sortira le 13 décembre.

Ecrit et réalisé par Ekoué et Hamé de la Rumeur, le film "Rue des dames" sortira le 13 décembre 2023 dans les salles.

Mia, 25 ans, employée dans un petit salon de manucure dans le 18e à Paris, apprend qu’elle est enceinte. Il lui faut trouver d’urgence un nouvel appartement alors que son copain Nabil, en liberté conditionnelle, peine à joindre les deux bouts. Lancée dans une frénétique course contre la montre, Mia monte une combine impliquant des clientes du salon, des soirées privées, et un footballeur-star. Cette fois, elle n’a plus le choix : elle doit reprendre son destin en main.