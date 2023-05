Son dernier single.

C'est comme ça qu'on l'aime : brutal, bête et méchant. Kaaris n'est jamais aussi bon que l'orsqu'il se repose sur ses fondamentaux comme sur le titre "Pena Duro" produit par Flem et Therapy qui vient de sortir. Idéal pour un matin où vous avez du mal à décoller. Vous l'écoutez et vous êtes prêts à partir à la conquête du monde.