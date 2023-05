Nouvelle Ecole saison 2 : découvrez la bande-annonce officielle

Netflix vient de la publier.

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce officielle de la saison 2 de "Nouvelle Ecole". On y retrouve, évidemment, les trois jurés, SCH, Niska et Shay et l'on découvre aussi de nombreux invités comme Rim’K, B.B. Jacques, Kalash, Soso Maness, Naps, Arsenik, Meryl ainsi que de nombreux candidats. SCH annonce d'ailleurs la couleur : "on va fissurer Nouvelle Ecole", c'est tout dire... Rendez-vous le 17 mai !