Elle revient sur les procès du chanteur.

La série documentaire "Surviving R. Kelly", qui a contribué à lancer de nouvelles accusations criminelles contre le chanteur de R&B va compter une saison de plus. "Surviving R. Kelly: The Final Chapter" reviendra sur les procès et leurs retombées sur R. Kelly qui a été condamcondamné condamné viviné à 30 ans de prison pour trafic sexuel.