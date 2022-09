LA RECRE JUNIOR : "Qui est le numéro un du rap français ?"

Un nouveau concept, dans lequel on écoute les avis des jeunes !

Pour les rares qui ne connaîtraient pas encore le concept de La Récré, on vous le rappelle : il s'agit d'un débat autour d'une question importante du rap game actuel. Mais, pour Generations, l'équipe de l'émission propose une version junior ! C'est-à-dire que ce sont de jeunes fans de rap qui viennent participer au débat. BarbeRish qui présente ce programme l'explique très bien : "les gens ont l'habitude de parler à votre place, on a décidé de vous donner la parole". C'est pourquoi les chroniqueurs sont Jasmine, 22 ans, Tim, 17 ans, Walid, 17 ans. Ensemble, ils doivent répondre à cette épineuse question : "Qui est le numéro un du rap français ?" Une vaste question qui nécessité une forte réflexion ! Et vous, quel est votre avis ?