Isha et OG Gold se demandent...

… de quel étage ils vont te jeter ?

Nouveau clip extrait de "Labrador Bleu" pour le Bruxellois ! Isha, qui a sorti un superbe premier album il y a quelques semaines de ça, nous dévoile aujourd'hui son nouveau clip, celui d'"Étage", en collaboration avec OG Gold. Déjà terriblement imagé à l'écoute, le morceau dont le refrain pose un questionnement de fond pour les deux artistes - on va te jeter, mais de quel étage ? - s'offre un visuel à la hauteur des espérances des fans d'Isha. Dans l'ascenseur, vers la gloire, le rooftop et les règlements de compte joviaux, Isha et OG Gold laissent parler leur attitude et leur plume aussi sincère qu'acérée le long des trois minutes de ce court-métrage. Comme toujours avec le rappeur de "Tony Hawk", la vie augmente !