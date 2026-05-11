"All Eyez On me" de 2Pac et "Paid in Full" de Eric B & Rakim rentrent au Hall Of Fame des Grammy

Deux albums légendaires et incontournables du rap US viennent de faire leur entrée dans le Hall Of Fame de la célèbre institution musicale américaine.

Les années passent et le rap a désormais dépassé les 50 ans d'existence, un beau doigt d'honneur à tous ceux qui pensaient que ce ne serait qu'une mode. Pendant ce demi-siècle de vie, le rap a livré pas mal de projets que vous êtes obligés d'écouter si vous prétendez vous intéresser à cette musique. Et parmi ces albums, on trouve notamment deux monuments des années 80/90 qui sont restés dans la légende : "Paid in Full" d'Eric B & Rakim, et "All Eyez On Me", de 2Pac. Deux albums qui viennent de rentrer dans le Hall Of Fame des Grammy.

Car les Grammy, ce ne sont pas qu'une simple cérémonie de récompenses, même si on les connait principalement à travers ça. La National Academy of Recording Arts and Sciences qui se cache derrière la cérémonie a aussi établi son propre Hall Of Fame musical, dans lequel on retrouve des albums de De La Soul, Prince, Michael Jackson, auxquels il faudrait désormais ajouter "All Eyez On me" de 2Pac, et "Paid in Full", d'Eric B & Rakim. Deux véritables monuments de la culture hip-hop. "Paid In Full", sorti en 1987, fait aprtie des plus grands disques de rap de tous les temps, une véritable démonstration de sampling de la part d'Eric B, et de charisme au micro de la part de Rakim, un des meilleurs kickeurs de l'histoire.

Quant à "All Eyez On Me", on ne le présente plus. Il s'agit du dernier album solo sorti par 2Pac de son vivant, chez Death Row, et contient des classiques tels que "Ambitionz az a Ridah", "2 Of Amerikaz Most Wanted", le titre éponyme "All Eyez On me" évidemment, ainsi qu'un remix de "California Love" qui a lui aussi beaucoup tourné. Un album où se mélangent egotrip, textes d'une lucidité surprenante (pas si surprenant de la part de 'Pac, mais c'est très fort), et aussi des morceaux un peu plus engagés. Un condensé de ce que savait faire 2Pac, sorti quelques mois avant sa mort, forcément, ça donne à cet album un côté un peu légendaire.

"Maggot Brain", de Funkadelic, groupe culte du funk des années 60, a également été introduit en même temps que les deux autres albums. Bref, une soirée historique !