Nessbeal décroche le premier single d'or de sa carrière grâce à PLK

Avec "Nuage qui passe", Nessbeal fait enfin tomber le premier disque d'or de sa carrière grâce à ce featuring avec PLK.

Dans le rap français aussi, on peut trouver des artistes qui connaissent leurs classiques et qui respectent les anciens, en n'hésitant pas à les inviter en featuring sur leurs projets pour un morceau qui peut clairement faire un carton. Car les certifications sont beaucoup plus faciles à décrocher aujourd'hui qu'il y a 20 ans, à l'époque où les radios et les maisons de disques décidaient quasiment à elles seules du succès d'un titre, et où les ventes de single dans le rap étaient rares. Nessbeal en sait quelque chose, lui qui vient de décrocher son premier single d'or grâce à PLK avec "Nuage qui passe".

Car il y a 20 ans, il n'y avait pas de streaming, et pour qu'une vente soit comptabilisée sur votre single, il fallait que quelqu'un achète ce single, en format physique, ni plus ni moins. Et les labels étaient souvent réticents à publier un single en physique dans le rap français. C'est une des choses qui explique qu'une vraie légende du game comme Nessbeal n'a jamais pu décrocher un single d'or, jusqu'à aujourd'hui : "Nuage qui passe", son featuring avec PLK extrait de l'album "Zonard des étoiles" de 2022, est single d'or.

Si on dit que ce single d'or est décroché grâce à PLK, c'est parce que le rappeur du 92 est une véritable machine à certifs et à streams, comme on a pu le voir tout au long de sa carrière. Mais Nessbeal nous livre aussi un très gros couplet, entre réflexions personnelles et clin d'œil à sa discographie avec la phase sur le Sahara ou celle sur le fait qu'il a perdu la vue au hebs, qui renvoie à "L'œil du mensonge", un de ses morceaux les plus marquants.

Bravo aux deux rappeurs pour cette récompense !