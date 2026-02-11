Baby Keem annonce son nouvel album "Ca$ino" avec Kendrick Lamar, Too Short,...

Le rappeur Baby Keem, cousin de Kendrick Lamar, vient d'annoncer son nouvel album "Ca$ino" avec la date de sortie, ainsi que les featurings parmi lesquels on retrouve Kendrick, Too Short et d'autres.

Cela faisait quelques années que la scène West Coast peine à se trouver de nouvelles légendes. Evidemment, il y a Kendrick Lamar, dont le statut de légende est désormais complètement indisputable, mais ça fait presque 20 ans que K.Dot est dans le game. Et on ne voit pas bien qui pourrait prendre sa succession. Blueface est trop instable et trop irrégulier dans son rap pour prétendre à cette place. Par contre, le prochain roi de la West Coast pourrait être Baby Keem, qui vient d'ailleurs d'annoncer son nouvel album, "Ca$ino", avec de gros featurings au programme.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, bref rappel des faits : Baby Keem est le cousin de Kendrick Lamar, avec qui il est d'ailleurs apparu à de nombreuses reprises. Sa carrière a commencé à al fin des années 2010, mais c'est après sa participation à l'album "Black Panther" qu'il a eu un peu de lumière pour son taff. Rien de suffisant pour pouvoir réclamer la couronne, mais son travail est souvent de qualité, et on va pouvoir le vérifier avec "Ca$ino", son prochain album, dont la date de sortie vient d'être annoncée : rendez-vous le 20 février pour découvrir ça.

En plus de la date de sortie, la tracklist et les featurings ont eux aussi été dévoilés. On retrouvera donc Kendrick Lamar et Momo Boyd sur le morceau "Good Flirts", mais aussi Too Short, énorme artiste West Coast, sur le morceau "Sex Appeal". On retrouvera enfin Che Ecru sur le titre "Tubi". Bref, un projet qui risque d'être orienté très "West", et clairement, ce n'est pas pour nous déplaire. On se donne donc rendez-vous le 20 février poru découvrir ce projet qui pourrait bien faire du bruit !