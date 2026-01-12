Uzi annonce son retour avec un son qui reprend "Retour aux Pyramides" des X-Men

Quand on reprend une des instrus les plus légendaires de l'historie du rap français, il y a intérêt à faire ça bien, mais Uzi semble s'y prendre pas trop mal !

Dans le rap, en France comme aux States, il y a les morceaux anecdotiques, les bons morceaux, les classiques, et aussi les véritables monuments. Et on commence à en avoir quelques uns, puisque le rap a désormais plus de 55 piges, et de nombreux artistes nous ont pondu des trucs de dingue. Et dans le rap français, quand on parle de monument, on s'oriente vite vers les mêmes morceaux : "Demain c'est loin", par exemple, mais aussi "Retour aux Pyramides" des X-Men, évidemment. Un classique de chez classique, auquel Uzi a décidé de s'attaquer, en annonçant un nouveau single dont l'instru s'inspire directement du morceau culte.

L'information est peut-être surprenante, puisque Uzi n'a "que" 26 ans et que par conséquent, il n'était même pas né lorsque le morceau est sorti. Mais c'est aussi ça qui est bien dans le rap français : les grands frères font écouter les bonnes réfs aux petits reufs, et c'est comme ça que la culture se construit. Sur son compte Instagram, le rappeur du 77 a posté une vidéo dans laquelle on le voit rapper sur une instru directement inspirée de "Retour aux Pyramides". En légende, on peut lire :

Ça sort ce mois-ci, merci aux X-Men de m’avoir laissé samplé le son de mon enfance j’oublierai jamais.

Uzi a donc carrément demandé l'autorisation aux artistes en faisant les choses dans les règles, c'est plutôt classe. Pour rappel, "Retour aux Pyramides" est un morceau extrait de la BO de l'incroyable film "Ma 6-T va crack-er", sorti en 1997. Et il a été classé numéro 3 des plus grands classiques de l'histoire du rap français dans le seul classement sérieux qui a été fait sur le sujet, celui de l'Abcdrduson, qui commence à dater un peu malheureusement.

Un morceau mystique, rempli de punchlines et d'images fortes, dans lequel les X-Men font preuve de tout leur génie, et qui aura véritablement marqué l'époque. On espère que cette reprise d'Uzi incitera d'autres artistes actuels à remix les classiques du rap de leur enfance !