Le retour de 21 Savage pour la fin de l'année, ça risque de faire du bien au rap game US qui a un peu pataugé cette année.

L'année 2025 ne restera probablement pas dans les annales du rap US, puisque l'actu a été assez pauvre ces 12 derniers mois, même si on a eu droit à de belles sorties d'albums (The Clipse, Key Glock,...), qui n'ont toutefois pas fait les chiffres des années précédentes. Mais alors qu'on se dirigeait tranquillement vers 2026, 21 Savage a décidé de se rappeler à notre bon souvenir, avec une annonce d'album qui arrive presque par surprise, "What Happened to the streets ?", qui sera disponible cette semaine !

On avait eu très peu de nouvelles de la part de 21 Savage ces derniers mois, depuis la sortie de "American Dream" au début de l'année 2024. Le rappeur est resté un peu à l'écart du game, mais c'était probablement pour mieux préparer son retour, avec ce nouvel album "What Happened To The Streets" qu'il vient d'annoncer sur tous ses réseaux, accompagné de plusieurs vidéos avec lesquelles on apprend que l'album va sortir le 12 décembre, donc ce vendredi.

Des vidéos un peu stressantes, en noir et blanc, avec un mec cagoulé qui tient un fusil à lunette, des images de flammes, de mecs qui tiennent des flingues, des chiens d'attaque, le tout sur un fond de musique classique. Bref, tout ça est bien intrigant, et ça nous hype, on espère que 21 Savage va tout déchirer en cette fin d'année !