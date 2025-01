Central Cee et 21 Savage en démonstration dans "GBP"

Grosse connexion entre deux poids lourds de l'industrie rap.

On espère que les détracteurs de Central Cee ont bien profité de son absence (pas de projet solo depuis 2022), car 2025 pourrait bien encore être son année. Le rappeur a en effet prévu de dévoiler son tout nouveau projet, "Can't rush greatness", le 24 janvier prochain. En attendant ce jour, l'artiste britannique continue de teaser son album, en sortant aujourd'hui le clip du morceau "GBP" en feat avec 21 Savage. Une grosse connexion, qui tient toute ses promesses, avec deux rappeurs en démonstration qui maîtrisent parfaitement leur flow sur cette prod drill un peu "chill", pour un titre rempli d'egotrip et de références à la thune. On risque de parler pas mal de Central Cee dans les prochaines semaines !