On est gâtés cette semaine avec pas mal de grosses sorties, notamment celle du nouveau morceau de Ninho !

C'est la fin d'année, et c'est l'une des périodes pendant laquelle els gens écoutent le plus de musique. Chaque année, les rappeurs se font la guerre pour sortir leurs projets ou leurs sont avant Noël, histoire de bien rester dans toutes les têtes et de s'incruster dans les "tops" de l'année. Et en cette fin d'année 2025, c'est peut-être Ninho qui va tout casser avec "MILS 4". Toujours pas de date de sortie pour le projet, mais le rappeur vient de dévoiler un nouveau morceau, "+971", qui nous fait penser que ça arrive fort !

On n'avait quasiment pas eu d'annonce, mais NI a pris son compte Instagram pour publier la bonne nouvelle il y a à peine 24 heures : son nouveau morceau allait sortir ce vendredi. C'est désormais chose faite, "+971" a été dévoilé dans la nuit, et pour ceux qui ne le savent pas, on précise qu'il s'agit du code téléphonique qui s'affiche lorsque vous recevez un appel des Emirats Arabes Unis. Un titre de grosse moula, donc, qui colle bien avec l'instru du morceau. Et visiblement, Ninho est en mode très fâché pour "MILS 4", comme il l'était sur "Skywalker Haze" il y a quelques jours.

Pas de refrain chanté, pas de mélo, ça ne va probablement pas devenir une trend sur TikTok car c'est un peu trop violent pour nos influenceuses, mais par contre, le morceau va clairement tourner dans tous les quartiers. En vérité, c'est exactement le genre de son qu'on attendait de la part de Ninho, qui s'apprête clairement à remettre tout le monde d'accord.