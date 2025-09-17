Ninho va faire son retour en solo ce vendredi avec de l'inédit

Un extrait du prochain single de Ninho a fuité sur les réseaux, et c'est plutôt prometteur.

Alors qu'il a encore une fois un peu marqué l'histoire du rap en 2025 avec son concert au Stade de France qui aura fait beaucoup parler, notamment du côté de Booba, son principal opps dans le rap game, on n'avait que très peu de nouvelles de Ninho ces derniers mois. Mais voilà : pendant l'été, des rumeurs ont vu le jour autour d'un hypothétique "M.I.L.S.4". Puis, plus tard, c'est Himra qui a annoncé qu'il serait sur l'album de Ninho, confirmant qu'il y en avait bien un en route. Et cette fois, c'est l'heure du retour : NI va nous sortir un nouveau morceau ce vendredi.

On a même déjà plusieurs extraits qui ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux, et on peut dire que tout ça est plutôt prometteur. On y entend un NI en mode introspection, qui se confie sur l'instrumentale, plutôt mélancolique. On l'entend notamment rapper "J'suis dur à voir, comme la fin du cigare", parler de "quelques kilos dans un Cupra", une histoire qui se finit forcément au mitard. Au niveau musical, on a un peu l'impression de revoir le Ninho d'il y a quelques années, presque celui de l'époque "Destin", en un peu plus apaisé.

🚨NOUVEAU SINGLE DE NINHO !



"5 BLEUS"



📆 CE VENDREDI



pic.twitter.com/ns9FR8upZW — RAPLUME (@raplume) September 17, 2025

Il s'agira du premier son de Ninho depuis un bout de temps, puisque tous les derniers sont mis sur Deezer, Youtube ou encore Spotify sont des featurings depuis au moins dix mois. Et ce son devrait probablement être le premier single de ce futur album, solo cette fois, que tout le rap français attend.