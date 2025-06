Sam's a pranké tout le monde pour faire la promotion de son nouveau projet "Moebius"

J'avoue même nous on s'est fait avoir !

Bon, il faut le dire quand il faut applaudir, et là c'est le moment ! Tout ce qui s’est passé ces dernières semaines autour de Sam’s n’était rien d’autre qu’un énorme coup de com’. Derrière les critiques, les moqueries et les interrogations, se cachait une stratégie marketing redoutable pour annoncer son nouveau projet : "Moebius".

Tout commence lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions face à l’Inter Milan. En backstage, Sam’s débarque et offre une Rolex à Ousmane Dembélé. Un geste perçu comme de la surenchère, voire du forcing, par une partie de la communauté rap. Mais en réalité, c’est là que le plan se met en place. Il voulait incarner un personnage : un rappeur qui perd les pédales en voulant à tout prix prouver qu’il a de l’argent.

Quelques jours plus tard, le comédien montre des lingots d’or sur Snapchat, en direct de l’aéroport. L’histoire prend un tournant quand Aquababe affirme que Sam’s a été arrêté pour possession de lingots non déclarés. Encore une fois, tout était mis en scène.

Invité sur le live Twitch de DVM, Sam’s décide enfin de lever le voile. À propos de la fameuse vidéo avec Dembélé, il explique :

"Je ne voulais pas qu’il me follow, c’est fait exprès, pour que les gens commentent derrière 'ah regardez, il le follow même pas'. C’est pour ça que je suis allé de surenchère en surenchère."

Pour lui, cette campagne était une véritable expérience sociale :

"J’ai vu vraiment comment les gens ils sont cons".

La motivation derrière tout ça ? Revenir fort dans la musique, après une période marquée par le cinéma :

"Aujourd’hui tu sors un teaser, un premier single, les gens s’en battent les reins. Aujourd’hui quand tu sors un projet artistique, ils ne regardent que le gossip. J’ai voulu jouer le jeu, en incarnant le rappeur le plus médiocre possible pour qu’ils y croient, et leur balancer ensuite le vrai projet".

SAM’S a pranké tout internet 😭



Le no follow de Dembélé, le coffre d’or, l’arrestation à la douane.. tout était faux ❌



Il vient de sortir un court métrage sur sa chaine YouTube et un projet intitulé « MOEBIUS » sortira bientôt ! pic.twitter.com/fu50U2i504 — Kultur (@Kulturlesite_) June 19, 2025

Et quel projet ! Son nouvel EP "Moebius" est déjà disponible, et il envoie du lourd. 7 titres, des featurings de qualité avec Lisandro Cuxi, Sally, Oxmo Puccino ou encore Tuerie. Cerise sur le gâteau : un court-métrage accompagne la sortie, histoire de poser l’ambiance et de montrer l’envergure artistique de l’œuvre.

Alors oui, bravo Sam’s, tu nous as bien eus. Mais surtout, tu as montré qu’on pouvait encore innover en 2025 pour lancer un projet rap. Et rien que pour ça, respect.