Gims annonce qu'il boycottera la cérémonie des Flammes 2025

De nos jours, pas de cérémonie de récompenses sans boycottage !

Cela faisait des années que le rap se "plaignait" (certains rappeurs, pas tous) d'être boycotté par les Victoires de la Musique, et de nombreux artistes réclamaient une cérémonie faite par le rap, et pour le rap. C'est finalement arrivé, il y a deux ans pour avec l'apparition de la cérémonie "Les Flammes", qui célèbre le rap, mais aussi toutes les cultures urbaines, afro, caribéennes, bref, tout ce qui fait le paysage musical français actuel. Mais même avec ça, certains, comme Gims, sont encore mécontents et refusent de participer à la cérémonie.

L'ancien leader de la Sexion d'Assaut a en effet annoncé en story sur Instagram qu'il ne serait pas présent à la cérémonie des Flammes, sans toutefois mentionner une raison particulière. Tout ce qu'on peut lire, c'est "Je n'y serai pas donc svp mes cavaliers ne vous fatiguez pas à voter, on sait déjà qui est le numéro 1. Merci pour votre soutien infaillible", avec un "la couronne" en guise de signature. Un Gims en mode egotrip max, donc, alors qu'il est nominé dans 4 catégories.

Gims n'est évidemment pas le premier à annoncer qu'il "boycottait" en quelques sortes la cérémonie. SDM a également envoyé pas mal de critiques au fil des années, et La Fouine avait lui aussi refusé de s'y rendre, avant de finalement retourner sa veste et marquer l'histoire avec un incroyable concert l'année dernière. Finalement, comme toutes les cérémonies de récompenses, des Victoires de la musique aux Flammes en passant par les Oscar ou les Grammy, toutes ont leurs détracteurs, mais nombreux sont les "haters" qui finissent par changer d'avis et s'y rendre lorsqu'on leur propose une récompense importante, ou un rôle dans la cérémonie.

On verra ce que l'avenir nous dira !