De La Soul fête les 20 ans de "The Grind Date" avec une réédition

Un disque devenu légendaire pour les fans du groupe culte du rap US.

Pour les auditeurs de rap de moins de 20 ans, le nom de De La Soul ne vous dit peut-être pas grand chose. Mais les plus anciens savent qu'il s'agit d'un des groupes de rap US les plus marquants de leur génération, celle des années 80/90, qu'on appelle "l'âge d'or". Pourtant, la concurrence était féroce à l'époque, mais De La Soul a réussi à se démarquer en proposant une œuvre résolument hip hop, plutôt pacifiste et loin des codes du gangsta rap en vogue à l'époque. En 2025, le groupe est de retour avec une réédition de leur album culte, "The Grind Date".

Un disque sorti initialement à la fin de l'année 2004, et qui avait plutôt bien marché à l'époque, puisqu'il s'était hissé à la 17ème place du Top R&B / Hip-Hop albums établi par le célèbre Billboard. De La Soul, c'est un trio new-yorkais, avec Posdnous, Trugoy the Dove (RIP) et Maseo et avec "The Grind Date", ils signaient un de leurs albums les plus marquants, contenant notamment des feats avec Common, Ghostface Killah, Falvor Flav, MF Doom et même Sean Paul.

Un disque varié, extrêmement bien produit, qui est donc de retour aujourd'hui avec une toute nouvelle réédition comprenant notamment des versions instrumentales et quelques nouveaux morceaux inédits, jamais sortis auparavant. La réédition sort notamment en version vinyle avec un packaging très propre, légèrement psychédélique pour bien coller à l'univers du groupe, et vous pouvez trouver toutes les versions disponibles sur le site de la FNAC. Un vrai petit morceau d'histoire du rap US !