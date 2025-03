Abou Debeing : le rappeur et combattant MMA cambriolé pour 500 000 euros

Cette fois, on n'est pas sur des cartes Pokémon...

Quand on se lance dans un cambriolage, on sait que ça peut mal tourner à tout moment : le gars qui revient chez lui de manière imprévue, les voisins qui appellent la police, chaque détail compte. Et on se dit que les cambrioleurs doivent donc étudier assez précisément le profil des personnes qu'ils vont cambrioler. Pourtant, ça n'a pas empêché des voleurs de se dire que c'était une bonne idée d'aller voler chez Abou Debeing, rappeur et surtout combattant MMA depuis plus de 2 ans, pour un butin qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Hier, on vous parlait de "l'affaire Inxotag", qui a été cambriolé à un de ses domiciles. Le rappeur Landy est actuellement en garde à vue pour cette histoire, dont le butin s'élève à "seulement" 10 000 euros. Cette fois, on parle d'un vol d'une toute autre ampleur : le lundi soir, Abou Debeing a constaté un vol dont les bénéfices s'élèveraient à 500 000 euros. Domicilié à Rueil-Malmaison dans le 92, il se serait fait dérobé son RS Q8 de chez Audi, des montres de luxe, des chaussures et des sapes de grandes marques, et même un disque d'or selon les rumeurs.

D'après le Parisien (toujours premier dans ces histoires de faits divers), le ou les cambrioleurs se seraient introduits en forçant une de ses portes-fenêtres. En 2025, les richesses des uns continuent d'attiser la convoitise et la jalousie des autres, et on comprend mieux pourquoi certains rappeurs ou célébrités issues de la rue décident de quitter le quartier quand ils ont fait un billet, ou même de s'exiler jusqu'à Miami. Même si, pour le coup, on voit bien que les envieux vous guettent même lorsque vous changez de département comme Abou Debeing l'a fait, lui qui est parisien de base.

Force à lui en tout cas, on espère qu'il va se faire rembourser tout ça et que les coupables seront retrouvés. On souhaite aussi aux cambrioleurs de ne pas tomber nez à nez avec Abou, car on le rappelle, à 35 ans, le gars est un solide combattant de MMA.