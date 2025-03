Notorious B.I.G. : la biographie du rappeur en 10 dates

Il y a quelques jours, on commémorait la mort du véritable "King Of New-York", Notorious B.I.G.", et c'est l'occasion pour le présenter en quelques dates à ceux qui ne connaissent pas son parcours.

Le 9 mars 1997, Christopher Wallace, plus connu sous le nom de Notorious B.I.G., était froidement assassiné alors qu'il se trouvait sur le siège passager d'une Chevrolet Suburban conduite par son pote Lil'Cease. Déjà plus de 25 ans que celui qui est toujours l'un des plus grands rappeurs de l'histoire des US a quitté ce monde, et pour ceux qui n'ont pas vécu le phénomène, on va revenir sur les 10 dates qui ont marqué son histoire.

21 mai 1972 : naissance et contexte familial

Celui qui est vu par certains comme un des plus grands rappeurs de tous les temps est né en 72. Issu d'une famille jamaïcaine, le père de Christopher quitte rapidement le foyer, il sera donc élevé surtout par sa mère qui travaille beaucoup. Résultat, un manque de cadre qui va le conduire directement dans la street, après s'être mis à vendre de la drogue (crack) et avoir quitté l'école à 16 ans.

Début 1993 : sortie de "Party and bullshit"

Après une peine de prison (9 mois), il sort sa première tape en 91, "Microphone Murderer". Il est rapidement repéré par le magazine The Source, puis par P.Diddy, qui le fait signer à l'époque sur Uptown Records en mars 92. Après plusieurs remix et des feats, il sort "Party and Bullshit", son tout premier single solo officiel, pour la comédie "Who's the man?", qui cartonne.

Eté 1993 : changement de label, paternité et nouveau nom

Les choses s'accélèrent pour celui qui s'appelle encore "Biggie Smalls" avant l'été 93. Au début de l'été, Diddy est dégagé de chez Uptown, et s'en va créer son propre label, Bad Boy Records, sur lequel il fait signer Biggie. Le rappeur deviendra également papa cet été là et se promet de tout faire pour subvenir aux besoins de sa fille. Grosse prise de risque : il change de label alors qu'il est en pleine ascension, et change également de nom, de Biggie Smalls pour Notorious B.I.G. (Business Instead of Game), puisque l'ancien était déjà pris.

Juillet 94 : "Flava in Ya ear"

Les remix et les feats continuent de s'enchaîner, tout va tranquillement pour BIG, jusqu'à ce qu'il apparaisse aux côtés de Busta Rhymes et LL Cool J sur le remix de "Flava in Ya Ear", le titre culte de Craig Mack. Il reste à la première place des charts rap pendant 3 semaines d'affilée, le début de la vraie gloire.

13 septembre 1994 : "Ready To Die"

Après un mariage plutôt médiatisé avec Faith Evans et plusieurs succès dans les charts, Biggie est une vraie star. Le monde attend son album, "Ready to Die", teasé avec plusieurs singles. Il arrivera en septembre 94, et sera notamment porté par l'immense hit "Juicy", mais aussi par "Machine Gun Funk", "One more chance" et beaucoup d'autres classiques. 500 000 copies en première semaine, une dinguerie, et surtout, il redore un peu le blason de la East Coast après l'avalanche de G-Funk pendant 10 ans.

30 novembre 1994 : accusé par Tupac d'avoir commandité la fusillade

Au moment de la fabrication/la sortie de son album, Biggie était devenu assez pot avec 2Pac, dont il n'hésitait d'ailleurs pas à s'inspirer. Au point d'avoir passé plusieurs jours chez lui, de fumer ensemble et d'avoir enregistré 2 morceaux. Malheureusement, lorsque 2Pac se rend dans les locaux du Quad Recording Studios à Manhattan, il se fait braquer ses bijoux, on lui tire dessus, et il accusera Diddy et Notorious BIG d'être à l'origine de ce guet-apens.

Février 95 : Who Shot Ya?

Forcément, après ça, la guerre commence entre les deux grandes têtes d'affiche du rap de l'époque. D'autant que la rivalité s'inscrit dans un contexte de tension extrême entre la East et la West Coast (et entre Death Row et Bad Boy). C'est dans ce contexte que le rappeur sort "Who Shot Ya?", un morceau brutal, qui avait toutefois était enregistré plusieurs mois auparavant, mais qui n'était pas un titre fait spécialement pour 2Pac. Evidemment, de l'autre côté, ça a été pris comme une provocation, à laquelle 'Pac aura d'ailleurs répondu plus tard par "Hit'em Up", actant la véritable fin de leur amitié.

Juillet / août 95 : "King Of New York" chez The Source + source awards

Les succès continuent de s'enchaîner pour BIG, en solo, ou avec son groupe, la Junior MAFIA, qui cartonne avec son premier album. Biggie va même collaborer avec Michael Jackson. Lors de l'été 95, il fera la couverture du magazine The Source qui l'appellera "the King of New-York", un titre qui va rester. Il gagnera aussi le titre de Meilleur Artiste, Lyriciste de l'année, et Performeur live de l'année aux Source Awards cet été là. La consécration ultime arrive quand il est nommé artiste rap de l'année par le célèbre Billboard.

7 Septembre 96 : mort de Tupac

Les choses se gâtent un peu en 96. Alors que BIG affirme qu'il n'a toujours pas reçu un dollar pour "Ready to die" en interview, il est arrêté 2 fois dans l'année (menaces sur des photographes, et possession de drogue et d'armes). Mais en septembre, le rappeur perd son "meilleur ennemi", puisque 2Pac est assassiné au volant de sa voiture, après un combat de boxe à Las Vegas. Rapidement, Biggie et Diddy sont accusés d'avoir commandité le meurtre. Pour Diddy, c'est possible, mais pour BIG, on n'y croit pas une seconde, puisqu'il avait vraiment de l'admiration pour son ancien ami devenu son rival.

9 Mars 97 : assassinat

Après la mort de 2Pac, les tensions ne vont pas redescendre tout de suite, au contraire. Les gars de l'ouest ont perdu leur légende, et il reste très compliqué pour un rappeur East Coast de se rendre en Californie. Alors qu'il est en train d'enregistrer son nouvel album "Life After Death", il se rendra en mars à une cérémonie, les Soul Train Music Awards, à Los Angeles. Qui dit cérémonie, dit "after-party", et la fête était tellement folle que les pompiers ont dû faire fermer les lieux. Il monte alors dans sa voiture avec son équipe (sauf Diddy, qui en prend une autre...), et sera assassiné à un feu rouge par un homme dont on ne connait toujours pas l'identité. Son album "Life After Death" sera un énorme carton, mais le rap aura perdu ceux qui sont peut-être ses deux plus grands rappeurs en l'espace de moins d'un an...