J9ueve, Ben PLG, Ysos : les sorties rap de ce vendredi 7 mars

Une semaine sans très grosses stars, mais avec beaucoup de qualité au micro.

Comme tous les vendredi, on est de retour pour les sorties de la semaine, et ce vendredi encore, on va rester concentrés sur les projets. Parce que des singles, il y en a 20 qui sortent par jour, l'article ferait donc 8km de long et personne n'aurait envie de lire ça. A l'image de la semaine dernière, il s'agit d'une semaine sans grosses stars, mais avec plein de rappeurs jeunes, prometteurs et bourrés de talents, comme J9ueve, Ben PLG ou encore le producteur Ysos.

On commence par celui qui est le plus "gros morceau" de la semaine, monsieur J9ueve qui dévoilait aujourd'hui même son projet "Harmony". Un album attendu, depuis que le rappeur parisien a confirmé les attentes en 2022 et 2023, et a depuis un peu ralenti le rythme sur les projets (EP, LP, ...) depuis 2024. Ce sera peut-être son seul album de l'année, mais il est très bon, et on le retrouve même en feat avec Keeqaid ("En Face) et Leto ("Je ne pleure même plus").

LES SORTIES DE LA SEMAINE 💿



ÇA VA STREAM QUOI ? 🎧 pic.twitter.com/OuYTgKTPYz — RAPLUME (@raplume) March 6, 2025

On passe maintenant à Ben PLG, le rappeur du 59 qui avait fait une grosse impression dans "Nouvelle Ecole" et qui continue de faire du très bon boulot depuis. On le retrouve pour son premier projet de l'année, "Paraît que les miracles n'existent pas" (un clip du même nom a été dévoilé la semaine dernière). Un 11 titres plutôt intimiste, sur lequel on retrouve ZKR (ils viennent du même département) et Zed Yun Pavarotti.

Enfin, le beatmaker Ysos a lui aussi sorti un nouveau projet, nommé "Tunnel Vision", un 6 titres assez court mais sur lequel on a un bel aperçu de ce qu'il sait faire. Dans un style un peu différent, Oscar Emch, nouveau visage du RnB français, vient de dévoiler son tout premier album, "Ma Voix", et si vous aimez les mélodies, on vous conseille d'aller cons' ça tout de suite ! Pour ceux qui aiment les ambiances un peu plus sombres et torturées, on vous conseille l'EP "Starship Pain" de Bebe Choppa avec 3lanki à la prod. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties !