BEN plg mélancolique dans son morceau "Paraît que les miracles n'existent pas"

Un son vraiment poignant !

BEN plg frappe encore avec un nouveau titre percutant ! Le rappeur vient de dévoiler son dernier clip, "Paraît que les miracles n'existent pas", un morceau empreint de mélancolie, qui met en avant toute la beauté de sa plume. Quelques semaines après la sortie de "On tombe, on réessaye", il revient avec un son introspectif et poignant.

Ce nouveau titre repose sur un refrain puissant, construit autour du sample de Moby et son célèbre "Natural Blues". Un choix qui accentue encore plus l’émotion du morceau et colle parfaitement à l’univers du rappeur. Le clip accompagne cette ambiance en mettant en image cette atmosphère à la fois sombre et pleine d’espoir.

Encore une preuve que BEN plg est l’un des artistes à suivre de près ! Un morceau à ajouter sans hésiter dans sa playlist.