Quand Akon s'inspire de ... Booba pour un feat avec 50 Cent !

On tient peut-être l'anecdote de l'année !

Le rap français, une inspiration pour le rap US ?

Qui a dit que le rap français ne pouvait pas inspirer le rap US ? Si certains en doutaient encore, cet épisode prouve bien le contraire ! Depuis plusieurs décennies, le rap américain domine l’industrie musicale mondiale et semble souvent influencer les autres scènes, y compris françaises. Mais parfois, le schéma s’inverse. Et l’un des premiers à faire bouger les lignes, c’est bien Booba.

Le DUC de Boulogne, qui vient de clasher DJ Kore, a toujours été un pionnier dans le game, non seulement par son style musical, mais aussi par ses connexions avec les rappeurs américains. Là où d’autres artistes français peinaient à se faire une place sur la scène internationale, lui a réussi à collaborer avec certains des plus grands noms du hip-hop US, parmi lesquels 2 Chainz, Rick Ross, Akon et 50 Cent.

Parmi ces collaborations, l’une des plus marquantes est celle avec Akon. L’artiste d’origine sénégalaise, qui a explosé dans les années 2000 avec des tubes comme Smack That ou Lonely, a travaillé à plusieurs reprises avec B2O. Ils ont notamment sorti Gun in Hand, un morceau percutant, ainsi que Lunatic, extrait de l’album éponyme de Booba sorti en 2010.

Mais ce que l’on ignorait jusqu’à récemment, c’est que leur connexion a eu un impact bien au-delà de ces featurings. Un morceau emblématique de 50 Cent aurait en réalité été inspiré par Booba lui-même !

I’ll Still Kill, un hit inspiré par Lunatic

En 2007, 50 Cent et Akon sortaient I’ll Still Kill, un titre explosif extrait de l’album Curtis. Le morceau a marqué son époque avec son ambiance sombre et son refrain accrocheur. Mais ce que peu de gens savaient, c’est que ce hit a puisé son inspiration… dans un son de Booba !

C’est Akon lui-même qui a révélé l’anecdote sur une radio concurrente :

"Yeah, ‘I’ll Still Kill’ de moi et 50 Cent. Un titre incroyable. Tu sais ce qui est intéressant ? Ce titre a été inspiré… Voilà ce qu’il s’est passé. Quand j’ai enregistré ce son 50 Cent m’a dit : ‘Akon, je veux un son comme Lunatic’. Je lui ai dit ‘mais comment tu connais Lunatic ?’. ‘Ya ce mec là, Booba, il est trop chaud, je veux un truc comme ça pour les US’. Et on a créé ce son. Ce son est inspiré par ‘Lunatic’."

Un hommage inattendu qui prouve que le DUC a su marquer les esprits bien au-delà des frontières françaises. Si aujourd’hui le rap français est de plus en plus écouté aux États-Unis, notamment grâce à des artistes comme Gazo ou Ninho, il faut se rappeler que Booba a ouvert la voie.

Et si 50 Cent lui-même reconnaît son influence, difficile de nier l’impact international de B2O sur le game !