Vald : le nom de l'album vient-il d'être révélé ?

Le teasing autour de l'album de Vald se fait de plus en plus intense et mystérieux.

C'est la grande nouvelle depuis quelques jours : Vald est de retour aux affaires. Merkus, dont il est très proche, l'avait annoncé au début de l'année lors d'une interview, et c'est désormais officiel : le V va bien sortir un album en 2025. Une sortie qui s'annonce plus proche que jamais, puisque pas mal d'infos sur le projet commencent à fuiter, notamment la cover, mais aussi la date (au mois de Mars 2025), et on a même eu droit à un extrait. Alors qu'un clip devrait arriver cette semaine, c'est désormais au tour du nom de l'album d'être dévoilé.

Du moins, c'est ce qu'on dirait. Car c'est parfois un peu le problème avec Vald, qui n'a jamais trop kiffé ces histoires de promo, de teasing, et que ça amuse d'être assez mystérieux sur tout ça, conscient que ça fait grimper le buzz autour du projet. Cette fois, ce sont à la fois le V et son label qui ont communiqué sur ce qui ressemble au nom de l'album à venir : "Pandémonium". Comme on peut le lire dans le post de Vald, il s'agit de la capitale imaginaire de l'enfer, ou, de manière plus imagée, d'un lieu où règne la corruption et le bordel.

Les puristes du jeu vidéo savent aussi qu'il s'agit d'un endroit très célèbre dans "Diablo II : Lord Of Destrcution". Le label Echelon a lui aussi tweeté le mot "Pandémonium", accompagné d'une image sur laquelle on semble voir le Louvres, avec la Seine qui s'est transformée en torrent de lave, le tout observé par une créature étrange avec un bouclier et une cape rouge. Il semblerait donc que la théorie comme quoi ce nouvel album serait une "suite" à "Agartha" et à son univers soit de plus en plus plausible.

On se dirige donc probablement vers un album qui aura une couleur assez sombre, comme l'extrait sorti sur les réseaux le laissait deviner. Avec, peut-être là encore, pas mal de critiques à faire sur la manière dont le monde fonctionne. En tout cas, tout ça a l'air plutôt prometteur !