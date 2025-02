Kanye West et Bianca Censori : une séparation démentie par leur entourage

"Ye et Bianca sont à Los Angeles"

Ces derniers jours, des rumeurs sont sorties sur une possible séparation du couple Kanye West et Bianca Censori. Le Daily Mail et TMZ avaient récemment annoncé que le couple se serait séparé, avec des plans pour entamer des procédures de divorce dans les jours à venir.

Cependant, ces informations ont été rapidement contredites par le représentant du couple, Milo Yiannopoulos. Les rumeurs sur une rupture ont commencé à circuler après leur apparition controversée aux Grammy Awards le 2 février dernier. Lors de cette soirée, Bianca Censori a fait sensation en apparaissant nue sur le tapis rouge, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

Les récentes déclarations de Kanye West sur les réseaux sociaux ont également contribué à alimenter les rumeurs de séparation. Le rappeur a publié des messages antisémites, ainsi que des propos de domination sur son épouse.

Face à ces rumeurs, Milo Yiannopoulos, le représentant de longue date du couple, a déclaré que Kanye West et Bianca Censori étaient toujours ensemble : "Ye et Bianca sont à Los Angeles et s’apprêtent à fêter la Saint-Valentin ensemble. Les annonces concernant leur vie privée viendront d’eux directement, et non de rumeurs non sourcées."