Kanye West pète un plomb sur les réseaux, et on sait pourquoi

Ce weekend, Kanye West est complètement parti en vrille sur Twitter, et on vous révèle les raisons.

La maladie mentale n'est pas un sujet avec lequel on peut rigoler ou blaguer. Car ces maladies sont les causes de véritables drames dans la vie de tous les jours. Aussi, on a longtemps été assez indulgents avec Kanye West, même ici, à la rédaction, car on se disait que le gars était "touché", et que ça ne devait pas être facile à vivre tous les jours, notamment au moment de la perte de la garde de ses enfants. Mais ce weekend, Ye a une fois de plus franchi les limites en pétant un plomb sur Twitter, et cette fois, ça n'est pas seulement parce qu'il est fou : on vous explique pourquoi il est parti en vrille.

Une première explication est venue de la part de Charlamagne Tha God, qui a affirmé que Kanye était un peu jaloux de toute la hype qui entourait Kendrick Lamar, entre la pluie de Grammy Awards, et le show à la mi-temps du Superbowl qui a eu lieu ce weekend. Du coup, il voulait un peu attirer l'attention sur lui avec ces tweets étranges. On a ici un premier début d'explication : Kanye West est accro à l'attention, aux caméras, aux spotlights. Un véritable drogué du star system, comme on a pu le voir depuis des années.

Cette première explication en amène une deuxième : cette année, Kanye West va sortir un nouvel album, "Bully", qu'il décrit lui-même comme révolutionnaire parce qu'il utilise l'IA. Et comme à chaque fois qu'il sort un album, il a décidé de dire des choses scandaleuses, pour qu'on parle de lui et que son nom soit dans toutes les bouches jusqu'à la sortie de son projet, qui ne sera probablement pas aussi bien qu'il le dit, comme chaque album sorti par le rappeur depuis "Watch The Throne" en 2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est obligé de faire le clown sur les réseaux : ses albums ne se vendraient pas aussi bien s'il ne le faisait pas. Pour "The College Dropout" ou "Graduation", il n'avait pas eu besoin d'insulter la terre entière pour être numéro 1, et pourtant, il souffrait alors déjà de bipolarité.

Enfin, il y a également une troisième raison pour laquelle Kanye West a tweeté des choses antisémites, racistes, et pornographiques sur son compte Twitter, avant de mettre son compte en pause. Cette raison, c'est le fait que ces "valeurs" sont désormais à la mode aux USA (où elles n'ont jamais vraiment disparu d'ailleurs), avec un Elon Musk qui n'hésite pas à faire d'étranges saluts lors de l'investiture de Donald Trump. D'ailleurs, ce brave Elon est le propriétaire de X (anciennement Twitter), sur lequel il a totalement supprimé la modération, ce qui permet aux gens de dire tout et n'importe quoi sans aucun contrôle. Un peu comme dans certains états des USA, où on a le droit de manifester en habit du Ku Klux Klan. Une plateforme à l'image du pays, donc.

Kanye West, qui est accro à l'attention, qui a un album à sortir, et qui a un goût prononcé pour la provocation (comme tous les gens accros à l'attention), ne pouvait pas laisser passer cette occasion de faire à nouveau parler de lui, en bien ou en mal. Et peu importe si après ça, il fini par perdre des collègues, comme Travis Scott par exemple : à la fin, il y a tellement de fanatiques allumés en Amérique, que "Bully" devrait encore cartonner dans les bacs.