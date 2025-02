113 : "Tonton Du Bled" de retour sur les plateformes dès vendredi

La version officielle du morceau va faire son grand retour sur les plateformes de streaming dès le 14 février.

Il y a des morceaux de rap français qui sont devenus du véritable patrimoine musical pour toute la jeunesse depuis ces 40 dernières années. La France vit désormais au rythme du rap, et même si ça déplait à certains, les faits sont têtus : c'est la musique la plus écoutée chez nous. Et parmi ces morceaux, un des plus emblématiques, c'est "Tonton Du Bled", du 113 (même si c'est en réalité plutôt un solo de Rim'K). Un morceau dont la version officielle était absente des plateformes de streaming, mais qui va faire son retour à partir de vendredi 14 février !

On le sait, plusieurs grands titres et grands albums du rap français manquent à l'appel sur les plateformes de streaming, pour des raisons qui sont bien souvent liées à des questions de droits d'auteur, ou à des embrouilles avec les labels et les maisons de disques. Rim'K avait d'ailleurs annoncé qu'il travaillait pour faire revenir "Les Princes de la ville" sur les plateformes, avec ses avocats. Pas de nouvelles concernant l'album, mais désormais, c'est du sûr : "Tonton du bled" sera bien disponible en streaming à partir de ce vendredi.

🗣️ RIM’K après avoir interprété « Tonton du Bled » devant l’Arc de Triomphe :



« Mehdi celle-là c’est pour toi ☝️ »



Un très bel hommage 🕊️ pic.twitter.com/nkQ3rldAA2 — Kultur (@Kulturlesite_) September 14, 2024

L'absence de ce titre emblématique des plateformes était une véritable anomalie. On a d'ailleurs vu à quel point le morceau était encore impactant aujourd'hui, lors de la prestation de Rim'K devant l'Arc de Triomphe lors du concert de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on se rappelle surtout de la prestation folle du 113 lors des Victoires de la Musique en 2000 !