Booba annonce une date à Paris la Defense Arena !

Le DUC vous donne rendez-vous le 10 octobre 2025 !

Oh la grosse annonce qui va enflammer ton week-end ! Alors que Booba est plus actif que jamais sur les réseaux sociaux, multipliant les clashs avec ses détracteurs, il vient de surprendre tout le monde avec une nouvelle qui devrait ravir ses fans. Entre ses tensions avec SCH, Rohff ou encore Gims, le DUC de Boulogne continue de marquer l’actualité du rap français. Mais cette fois, ce n’est pas pour une nouvelle embrouille qu’il fait parler de lui, mais bien pour une annonce qui promet d’être historique.

Booba vient de décrocher un disque de Platine avec son dernier album, confirmant ainsi son statut d’icône incontournable du rap français. Et pour fêter ça comme il se doit, il a décidé de revenir sur scène dans un cadre exceptionnel. B2O a annoncé sur ses réseaux qu’il se produira à Paris La Défense Arena le 10 octobre prochain. Ce concert, qui s’annonce monumental, marquera une nouvelle page dans sa carrière déjà légendaire.

La salle, qui peut accueillir 40.000 personnes, est la plus grande d’Europe et promet un show spectaculaire à la hauteur du personnage. Entre ses meilleurs classiques, ses derniers tubes et peut-être quelques surprises, Booba compte bien prouver une nouvelle fois qu’il reste le patron du game.

Les fans du DUC vont devoir être rapides : les places seront mises en vente le 14 février à 10h. Il y a fort à parier que les billets partiront en un temps record. Si tu veux vivre ce moment unique, mets une alerte, car cette soirée risque d’être mythique !