6ix9ine : un procès à 1 million contre LA Fitness après son agression !

6ix9ine a récemment déposé une plainte d'un million de dollars contre la chaîne de salles de sport LA Fitness. Cette action en justice fait suite à une agression violente qu'il a subie dans l'une de leurs installations en Floride en mars 2023.

Cet incident a non seulement causé des blessures physiques au rappeur, mais a également suscité une attention médiatique assez folle, amplifiée par la diffusion de la vidéo virale de l'agression.

Le 21 mars 2023, alors que 6ix9ine se trouvait dans les toilettes d'un LA Fitness à Lake Worth, il a été attaqué par trois individus, membres du gang Latin Kings. La vidéo de cette agression, filmée par l'un des agresseurs, montre le rappeur se prenant des coups de poing et de pied.

Après l'incident, les trois agresseurs ont été arrêtés et inculpés pour agression et vol. Dans sa plainte déposée le 10 janvier 2025, 6ix9ine accuse LA Fitness de négligence pour ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger ses membres.

La plainte demande un procès devant jury et réclame un million de dollars en dommages et intérêts pour couvrir les blessures physiques, la douleur et la souffrance qu’a vécues le rappeur, ainsi que ses frais médicaux.