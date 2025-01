Eminem allume Suge Knight dans un diss track qui vient de fuiter

Dans un morceau qui a leaké sur Internet, on entend Emine accuser Suge Knight pour la mort de Notorious BIG et Tupac.

Malgré le fait que les deux affaires ont eu lieu il y a presque 30 ans, les morts de Tupac et Notorious BIG continuent de nourrir les discussions des fans de rap US. Et dans ces discussions reviennent souvent des personnages centraux, comme P.Diddy, ou encore Suge Knight, dont on est certains qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la mort des deux légendes. Eminem, en fan de rap US, s'intéresse lui aussi à la question, et comme nous, il a envie de demander des comptes à tout ce monde-là. Notamment Suge Knight, qui est explicitement visé dans un diss track qui vient de fuiter sur Internet.

Un clash vieux de quasiment 20 ans

C'est avec surprise qu'on a vu débarquer sur la Toile un "nouveau" morceau d'Eminem, ou plutôt un leak d'un morceau très ancien, qui remonte apparemment à son heure de gloire au milieu des années 2000. Le titre s'appelle "Smack You", et il a déjà été supprimé puis remis sur les plateformes à plusieurs reprises pendant les 24 dernières heures. Les labels ne veulent visiblement pas voir le morceau sortir, et on les comprend : Eminem y est très virulent envers Suge Knight, directement accusé d'être impliqué dans les morts de 2pac et Biggie.

"Je tiens Suge pour responsable des morts deux deux plus grands rappeurs qui ont foulé cette terre", peut-on notamment l'entendre rapper. Et il en profite également pour allumer Ja Rule, qui avait tenté un gros rapprochement avec Suge Knight et son label à l'époque, alors qu'il était en clash avec 50 Cent, qui était le protégé d'Eminem. Du coup, le Slim Shady n'y va pas de main morte, en accusant Ja Rule de faire de la lèche à Suge, en l'avertissant qu'il risque lui aussi de finir mort sur la place passager comme Tupac avant lui, ou encore en le traitant d'attardé.

Apparemment, plusieurs autres morceaux d'Eminem ont fuité sur le web ces derniers jours, mais l'artiste n'a pour l'instant pas pris la parole à ce sujet. Par contre, on imagine que Suge Knight et Ja Rule ne vont pas tarder à répondre.