Booska-p dévoile le 11 des rappeurs à suivre en 2025 !

Qui dit nouvelle année dit nouvelle édition des rappeurs à suivre pour 2025 !

C'est devenu le rendez-vous incontournable des débuts d'année dans le rap français. Booska-P frappe fort une fois de plus avec son événement annuel tant attendu : les 11 rappeurs à suivre pour 2025. Voici un focus sur trois des artistes qui s'apprêtent à marquer cette année avec leur talent et leur ambition.

1 - Theodora : la « Boss Lady » qui conquiert les cœurs

Impossible de passer à côté de son nom ces dernières semaines : Theodora est partout. Avec son hit viral « Kongolese sous BBL », l’artiste de 21 ans a explosé sur la scène rap. Celle qu’on surnomme « Boss Lady » séduit grâce à une voix versatile et des textes empreints de second degré, qui résonnent avec sa génération.

Avec sa mixtape BAD BOD LOVERSTORY (BBL), Theodora nous plonge dans un univers coloré où se mêlent insouciance, romance et introspection. Elle casse les codes en associant une hyperféminité assumée à des récits de banlieue, offrant une image moderne et puissante. 2025 sera sans aucun doute l’année de la consécration pour cette étoile montante.

2 - Keeqaid : la fougue de la jeunesse

Originaire de la Plaine Saint-Denis (93), Keeqaid incarne l’énergie brute et la passion. Actif depuis 2021, ce jeune rappeur puise son inspiration chez des figures comme Young Thug, A$AP Rocky ou encore XVBarbar. En 2024, Keeqaid a enchaîné les projets avec PARTICIPE et PURIZÉ en collaboration avec Dafliky, renforçant sa présence sur la scène française.

Signé sur le label Low Wood, Keeqaid ne compte pas s’arrêter là. Avec des streams en constante augmentation et une apparition très attendue au festival Yardland aux côtés de stars comme Hamza et Tiakola, 2025 s’annonce décisive pour ce prodige du 93.

3 - Saïf : le narrateur du réel

Fier représentant du 84 City, il s’est fait un nom grâce à sa série de freestyles « Instanonymat », qui dépeint sans filtre son quotidien et ses luttes.

Avec des singles percutants comme « L’avalanche », « Le taf du loup » et « La bohème », Saïf a su captiver un public toujours plus large. En 2025, il est attendu avec un premier projet long-format qui pourrait bien le propulser parmi les grands noms de la scène rap française.

4 - R2 : Le rookie du 91 à surveiller de près

À seulement 20 ans, R2 est en train de faire une entrée fracassante dans le rap français. Originaire du 91, Rayann de son vrai nom a enflammé la scène avec son clip A$AP/ Mauvais garçon, un single 2-en-1 qui dévoile son style entraîneur et son écriture pointue. En 2024, il a multiplié les projets, notamment Full exclu Vol.1 et sa réédition, sans oublier des collaborations avec Bilouki et DMG. En novembre, il frappe fort avec un freestyle Héritage, hommage au légendaire morceau Se-vrak de Kaaris. R2 est sans conteste une future tête d'affiche du rap français.

5 - KLN : Le séducteur du rap francilien

KLN est un nom qui fait de plus en plus parler. Issu du quartier du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, le rappeur a lancé sa carrière en 2017 avec ses acolytes du groupe L2B. En 2024, KLN se lance en solo et gagne rapidement en popularité. Son ascension se confirme avec la prévision d'un Olympia le 31 mai 2025, en compagnie de son groupe L2B. La scène est à lui, et 2025 s’annonce comme une année clé pour ce séducteur du rap francilien.

6 - Dexter HMC : L’esthétique sanglante du rap

Originaire de Brunoy (91), Dexter HMC s’est fait remarquer en apportant une esthétique horrique et teintée de sang à son rap. Avec des titres comme Wilder et Charo, il n’a pas hésité à assumer ses opinions politiques et à livrer une musique incisive, en phase avec les tensions sociales actuelles. Sa voix grave et son style tranchant lui ont permis de se démarquer et d’attirer de nombreux éloges. 2025 s’annonce comme l’année de la confirmation pour Dexter HMC.

7 - Abdii d’la SF : Le nouveau visage du rap marseillais

Abdii d’la SF est la nouvelle voix brute du rap marseillais. Depuis ses débuts en 2020 avec la série de freestyles La Gagne, il n’a cessé d’affirmer son identité musicale, ancrée dans le vécu de la rue. Avec une drill sombre et incisive, il rappe ses convictions et son identité avec une force rare. Un artiste à suivre de près, car 2025 pourrait bien être l’année de sa percée nationale.

8 - Rnboi : La mélodie qui frappe fort

Avec 900k auditeurs mensuels sur Spotify en 2024, Rnboi fait partie des artistes qui montent en flèche. Ses collaborations marquantes avec Tiakola, Monsieur Nov et Kerchak lui ont permis de se faire une place solide sur la scène urbaine. Son style doux mais intense, porté par des mélodies accrocheuses, a trouvé un écho profond auprès du public. Pour lui, 2025 sera l'année de la révélation.

9 - Yorssy : Le trapper mélodique d'Orléans

Originaire de Saint-Marceau à Orléans, Yorssy a démarré sa carrière musicale en 2018. C’est en 2024 qu’il connaît une explosion grâce à sa participation à la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix, un véritable tremplin pour l’artiste. Son premier single de platine CRF et son single d’or Racks confirment son ascension. Yorssy combine trap et sonorités mélodiques avec brio, une formule gagnante pour 2025.

10 - BB NOYAA : L’héritière du R’n’B

BB NOYAA propose une version moderne du R’n’B des années 90/2000, qu’elle a revisité à sa manière. Avec son morceau So Fresh, elle a imposé son identité musicale unique, validée par des figures comme SDM. 2025 sera une année sous le signe de la diversité musicale, et BB NOYAA est prête à en être l'une des porte-étendards.

11 - KLM : Le futur ovni du rap français

Avec son projet JUSTE EN CRIME, KLM se distingue comme un véritable ovni dans le paysage du hip-hop tricolore. Originaire du 19e arrondissement de Paris, il s’est lancé en solo en 2024 avec la production de Nayfun et Amine Farsi, tout en signant avec le label Blue Sky. Les trois lettres KLM risquent de briller de mille feux en 2025.

Un futur plein de promesses pour le rap français

Booska-P a encore une fois mis en lumière des artistes aux univers singuliers et prometteurs. 2025 s'annonce comme une année où la scène rap va se renouveler, offrant une multitude de talents prêts à secouer l'industrie. Ces 11 artistes, avec leurs identités fortes et leurs ambitions, sont ceux qu'il faudra suivre de très près cette année.

Alors, lequel de ces rookies vous impressionne le plus ?