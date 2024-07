Le rookie de l'année ?

KLM est en train de faire une année 2024 de dingue, surtout pour un jeune rappeur qui était quasiment inconnu auparavant. Maintenant qu'il est bien installé, il envoie banger sur banger et cette semaine, c'est au tour du morceau "Fracture" d'être clippé. Un titre extrait de son nouvel EP "Juste en crime" qui sort ce 5 juillet. Une fois de plus, on a droit à une bonne séance de découpage de la part du rappeur parisien. Voilà qui annonce de bonnes choses pour son album.