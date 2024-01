Booska P dévoile les 11 rappeurs à suivre en 2024

Le rendez-vous incontournable du début d'année.

On reproche souvent aux français de trop s'inspirer des USA, mais parfois, c'est une bonne idée ! Comme pour le média Booska P, lorsqu'ils décident de s'inspirer de XXL et de leur "Freshman class", pour proposer une liste des rappeurs à suivre dans l'année qui va venir. Et comme XXL, Booska ne se contente pas de les lister : ils les ont également fait freestyler face caméra. Comme on est au mois de janvier, vous l'aurez compris, c'était le moment parfait pour dévoiler cette liste des 11 rappeurs à suivre en 2024.

Le critère principal est toujours le même : pour figurer dans la liste, il fallait que les artistes n'aient pas sorti d'album solo, avec comme objectif de présenter un visage du rap français le plus large possible, en allant chercher dans toutes les villes. Cette année, petit bonus : en plus de les faire freestyler face caméra, Booska va également mettre en ligne l'intégralité des morceaux sur les plateformes de streaming, ce qui constituera donc un véritable projet.

Sans plus tarder, on vous propose de visionner la vidéo, mais avant, on vous donne la liste complète des artistes : Nono La Grinta, Jolagreen23, Mola, Lazuli, Le Will & Deuspi, Anja, Gapman, Kay The Prodigy, JRK19, Jeune Lion, et enfin Heykel. Des noms très peu connus, ce qui est le but du concept, sauf pour quelques rares exceptions comme JRK19, ou encore Nono La Grinta, rappeur du 19ème, à propos duquel Booska a un peu communiqué les semaines précédentes.

Le freestyle est plutôt quali, avec une belle diversité d'ambiances. Évidemment, vous ne passerez pas à côté de la jersey (Nono entre autres), le courant à la mode depuis quelques années. On a également droit à des instrus un peu trap (Jeune Lion), mais aussi des vibes un peu plus "old school" avec Heykel par exemple, il y en a vraiment pour tous les goûts. On vous laisse découvrir tout ça ! Et après, rendez-vous en fin d'année pour voir si le média ne s'est pas trompé !