Fat Joe : un homme est derrière son retour dans le rap

"Il est celui qui m'a inspiré"

Fat Joe est sorti de sa retraite musicale. Et ce retour inattendu a été motivé par une source d'inspiration inattendue : le rappeur Killer Mike. Dans une interview accordée à Billboard le 7 janvier, Fat Joe a révélé les dessous de cette décision.

Fat Joe a expliqué comment le triomphe de Killer Mike aux Grammy Awards 2024 a été le point d’orgue de son retour sur la scène musicale. Le rappeur d'Atlanta avait raflé trois prestigieuses récompenses : meilleur album rap, meilleure chanson rap et meilleure performance rap.

"Killer Mike est celui qui m'a inspiré", a confié Fat Joe, avant de poursuivre : "J'étais à la retraite, j'avais raccroché. Même un appel d'Eminem n'avait pas réussi à me faire changer d'avis. Mais quand j'ai vu Mike remporter ce Grammy, j'ai réalisé que c'était possible."

Cette renaissance artistique s'est concrétisée par la sortie de l'album "The World Changed on Me", le premier projet solo de Fat Joe en 15 ans. Ce disque marque non seulement son retour, mais aussi une évolution dans son style musical. L'album, composé de 11 titres, a des feats avec des artistes comme Babyface, Ty Dolla $ign et Anitta, et montre sa volonté de rester en phase avec la musique actuelle.

Le chemin vers ce comeback n'a pas été sans obstacles. Il a notamment évoqué une conversation téléphonique avec Eminem, qui avait tenté de le dissuader de prendre sa retraite : "Eminem m'a dit : 'Joe, on a besoin de toi. Tu es l'un des nôtres.' Mais j'étais déterminé à arrêter. C'est Killer Mike qui m'a fait changer d'avis", a expliqué le rappeur du Bronx.