Leto aura droit à son Accor Arena !

Un nouveau gros nom s’ajoute à la carte prestigieuse de l’Accor Arena en 2025 ! Alors que La Fouine y fera deux dates cette année et que Maes a dû annuler son concert prévu le 19 décembre dernier, c’est Leto qui vient d’annoncer un événement majeur pour ses fans : son concert à la salle mythique de Bercy le 29 novembre prochain. Un bel accomplissement pour le rappeur qui vient du 17e arrondissement.

L’annonce a été faite via une vidéo géniale publiée sur son compte Instagram, où le rappeur a partagé son excitation et son fierté de se produire dans ce lieu emblématique.

Cet événement marque une belle évolution pour celui qui s’est lancé en solo il y a déjà 7 ans. Dernièrement, il a consolidé sa place dans le rap game avec la sortie de sa mixtape "Capitaine fait de l’art", un projet qui témoigne de son talent et de son évolution artistique.

Mozart Capitaine Jackson, a su s’imposer comme un incontournable du rap français. Avec une carrière riche en classiques, des gros feats et même un album en commun avec Guy2BezBar, il continue d’enchaîner les succès et de séduire un public toujours plus large.

Bercy : un rendez-vous à ne pas manquer

Les fans en sont convaincus : ce Bercy sera sold-out en un rien de temps. Les places sont déjà en vente, alors faites vite pour ne pas rater ce moment historique pour le rappeur et ses admirateurs.

Le 29 novembre 2025, tous les regards seront tournés vers Leto. Une soirée qui s’annonce mémorable et qui confirme une fois de plus que le rap français n’a jamais été aussi fort.