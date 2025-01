Uncle Murda sort son "Rap Up 2024"

Comme Jarod en France, Uncle Murda refait souvent parler de lui à chaque fin d'année.

On commence à avoir l'habitude de voir Uncle Murda revenir à chaque fin d'année avec un morceau dans lequel il résume, avec humour et aussi beaucoup d'insolence, les 12 mois de rap US qui viennent de s'écouler. Le cru 2023 était plutôt salé, avec des tacles et des punchlines directement envoyées dans les gueules de Diddy, Blueface, Soulja Boy, Gunna, Jamie Foxx, Andre 3000... La question est donc évidemment la suivante : qui le tonton mécontent du rap US va-t-il allumer cette année ? On a la réponse : Drake, Rick Ross, Jay-Z, Diddy évidemment, Remy Ma, Papoose... il y en a un peu pour tout le monde.

Uncle Murda en a surtout profité pour bien allumer les opportunistes qui ont profité du clash entre Drake et Kendrick Lamar pour tenter de faire une hagra collective à Drizzy, notamment ASAP Rocky, Rick Ross, Metro Boomin. Il se moque aussi pas mal de l'histoire entre Papoose et Remy Ma (allez vous renseigner, vous allez voir, c'est sombre), et parle aussi des culs de toute la scène rap US féminine, notamment la perte de poids d'Ice Spice.

Enfin, il allume tous les renois de l'industrie qui ont publiquement avoué avoir voté Trump en sachant qu'il est raciste, pour quelques dollars ou une grâce présidentielle. Bref, Uncle Murda était encore bien en forme en 2024, il faut dire que l'actualité s'y prêtait bien !