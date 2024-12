Werenoi : artiste de l’année aux W9 d’or pour la deuxième fois

Son album "Pyramide" a cartonné.

Werenoi récidive ! Lors de la cérémonie des "W9 d'Or", diffusée le jeudi 19 décembre 2024 sur la chaîne W9, Werenoi a été sacré pour la deuxième année consécutive.

Le rappeur de Montreuil a réitéré son exploit en remportant le "W9 d'Or de l'artiste masculin de l'année".

Werenoi a remporté le W9 D’OR pour la 2ème année consécutive ! 🏆



Le triomphe de Werenoi est lié à son album "Pyramide", véritable phénomène de l'année 2024. Sorti en février, cet album a rapidement gravi les sommets du streaming, s'imposant comme l'album le plus vendu de l'année avec 235 000 ventes en seulement 10 mois.

Dès sa sortie, Pyramide a affolé les compteurs : 4 898 415 streams sur Spotify ont été enregistrés en 24 heures, avec une moyenne de 288 000 écoutes par titre et 13 263 ventes en seulement trois jours.

L'ascension de Werenoi est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans la continuité de son premier album "Carré", sorti un an auparavant. Ce premier opus avait déjà été certifié double disque de platine, dépassant les 200 000 ventes.

Gims et Distinct ont été couronnés pour le titre le plus streamé avec "Spider, et Pierre Garnier a été sacré révélation masculine de l'année.

