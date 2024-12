Snoop Dogg, Dr. Dre, Soprano : les sorties du vendredi

Cette fois, aussi bien dans le Rap US que dans le Rap FR, il y a du lourd au programme.

On est vendredi et comme chaque semaine, le vendredi rime avec le jour des sorties, parfait pour découvrir les nouveautés avant vos soirées du weekend pour épater tous les potes par votre réactivité. Et si cette semaine, le programme en rap français est moins prestigieux que celui de la semaine dernière avec Jul et SCH, il y a quand même du très lourd au menu, que ce soit chez nous, ou même aux USA avec le retour de deux légendes du rap pour un album qui promet.

Dre et Snoop, la grosse sortie

On va d'ailleurs commencer par les deux légendes du rap US, qui méritent bien de passer en premier devant nos rappeurs français : après de longs mois de teasing, d'extraits dévoilés au fur et à mesure, on a enfin droit au nouvel album de Snoop Dogg et Dr. Dre, nommé "Missionary", en hommage à l'album classique qu'ils ont fait ensemble au début des années 90, "Doggystyle". Un album qui avait changé à jamais le visage du rap US, et si ce disque actuel n'aura sûrement pas le même impact, on ne pouvait tout de même pas passer à côté, notamment en raison de toutes les stars du game qui sont venues les aider sur l'album : Method Man, Jhene Aiko, BJ The Chicago Kid, il y a même un feat avec Eminem et 50 Cent !

Mais notre rap français s'en sort lui aussi très bien puisque Soprano vient de sortir son nouvel album "Emancipation", qui contient énormément de titres de rap, et de collabs' avec de gros rappeurs français comme Alonzo, PLK, Limsa d'Aulnay, et plein d'autres. Clairement une des bonnes surprises de la semaine, et l'occasion pour les rappeurs marseillais de s'installer un peu plus comme les rois de cette fin d'année 2024 !

Enfin, d'autres rappeurs moins connus ont eux aussi sorti leur projet, comme 63OG et 75 Era, Jaymee, Ormaz. Et on a aussi droit à la sortie officielle d'un single en feat entre Soolking et Gims ! Probablement le hit de cet hiver. Allez, on vous laisse kiffer vos sorties !