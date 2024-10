Snoop Dogg et Dr. Dre : le trailer trop drôle pour "Missionary"

Les deux boss de la West Coast ont aussi dévoilé la date de sortie de leur album.

"Missionary" arrive le 13 décembre

Après plusieurs longues semaines, voire même plusieurs longs mois de teasing, on commence déjà à avoir un peu plus d'informations concernant "Missionary", le prochain album de Snoop Dogg produit par Dr. Dre et qui a été imaginé comme une suite de "Doggystyle", le classique du rap West Coast des années 90. Un album dont on sait déjà qu'il contiendra un featuring avec Method Man, qui devrait beaucoup plaire aux puristes, mais dont on connait aussi la date de sortie, dévoilée en même temps que el trailer publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux : l'album arrivera le vendredi 13 décembre 2024.

Toujours autant d'humour

Pour ceux qui s'en rappellent, "Doggystyle" contenait pas mal de lyrics liés au cul, à commencer par le titre de l'album, qui est la traduction anglaise d'une position sexuelle bien connue de tous : la fameuse levrette. Visiblement, pour "Missionary", ("Missionnaire" en français), on va partir sur le même thème ! La vidéo postée sur Twitter aujourd'hui par Snoop Dogg nous conforte dans cette idée.

On y voit deux jeunes hommes, habillés de manière assez stricte, avec des cravates noires et des chemises blanches, tenant une bible à la main, un peu à la manière de témoins de Jéhovah. Ces deux jeunes hommes se présentent au domicile d'une femme, qui leur ouvre la porte habillée toute en lingerie, et qui leur dit qu'elle ne s'attendait pas tellement à avoir affaire à ce genre de "missionnaires", elle qui aurait préféré un programme un peu plus chaud.

L'humour bien lourd et les sous-entendus sexuels qui ont fait la gloire du premier album sont donc toujours là, on espère maintenant que Snoop Dogg va kicker du mieux qu'il peut et que Dr. Dre va nous concocter ses meilleures productions G-Funk, pour que les deux artistes bouclent la boucle de la plus belle des manières. Avant, peut-être, une retraite bien méritée pour les deux artistes, qui ont commencé à évoquer le sujet en interview.