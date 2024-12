Youssoupha : bientôt le nouvel album dès 2025

Youss' sera de retour dès le début de l'année 2025, avec cette fois un gros album qui s'appellera "Amour Suprême".

Au vu de la période troublée que le pays est en train de traverser depuis plusieurs mois, on peut regretter l'absence de certains rappeurs qui étaient capables d'écrire des textes qui élevaient les esprits, et qui apaisaient les âmes. La Fouine a d'ailleurs exprimé ses regrets récemment sur l'absence de messages dans le rap actuel (même si lui-même n'a jamais été spécialement un rappeur à messages). Mais qu'on se rassure : un des plus grands paroliers du rap français va bientôt faire son retour avec un album : Youssoupha a en effet annoncé l'arrivée prochaine de "Amour Suprême".

Un retour pour un pilier du rap game

Un "retour" qui n'en est pas vraiment un, puisque Youssoupha n'est jamais vraiment parti du rap game en soi. Il a juste pris du recul, a passé du temps en Afrique, après les nombreuses polémiques qui l'ont suivi pendant toute sa carrière, jusqu'au sommet de l'hypocrisie lorsqu'en 2021, il avait été contacté pour écrire l'hymne des Bleus à l'Euro, avant un rétropédalage incroyable de Noël Le Graet à cause de l'opinion publique. Bref, un Youss qui voulait surtout de la tranquillité, mais qui vient quand même de sortir un EP, "Les Préliminaires", qui contient d'ailleurs un feat avec un certain BB Jacques !

Mais cette fois, c'est avec plus lourd, et plus consistant qu'on va retrouver Youssoupha, puisqu'il a dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'un nouvel album était en route. Un projet qui s'appellera donc "Amour Suprême" et qui sera disponible à partir du 24 janvier 2025, dans un peu plus d'un mois. Une très bonne manière de commencer l'année rap français, lui qui va aussi partir en tournée dès le début de l'année (les places sont d'ailleurs déjà disponibles à l'achat).

La cover du disque a visiblement déjà été dévoilée avec un délire très artistique, mais aussi très africain, puisque Youssoupha porte des parures qui peuvent rappeler celles des anciens rois d'Afrique. Visiblement, le travail graphique est signé par l'artiste Maxime Manga même si rien n'est officiellement crédité pour le moment. On ne connait pas la tracklist officielle du projet, mais on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. En tout cas, on est très hypés par le projet, qui ne va peut-être pas révolutionner le rap français mais qui devrait lui faire beaucoup de bien ! Si vous en doutez, on vous remet un de ses derniers clips sorti il y a quelques jours, une tuerie.