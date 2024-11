Timbaland se confie sur ses débuts difficiles : "Je faisais des beats sur les tables de la cantine"

Avant de devenir le producteur légendaire qu'on connaît, l'artiste devait faire face à de gros problèmes financiers...

Timbaland, la machine à hit des années 2000

Depuis les années 90, Timbaland est une figure incontournable de la musique. Producteur légendaire, il a collaboré avec des artistes de renom comme 50 Cent et contribué à révéler des stars planétaires telles que Justin Timberlake et Nelly Furtado. Avec des hits enchaînés dans les années 2000, sa carrière est impressionnante. Pourtant, ses débuts ont été loin d’être faciles.

Des débuts marqués par les obstacles

Dans une interview récente pour le magazine Rolling Stone, Timbaland a évoqué son adolescence et ses premières expériences dans la musique. Il a partagé les difficultés financières auxquelles il a été confronté :

"Je viens d’un quartier pauvre, ma mère n’avait pas les moyens de m’acheter de l’équipement, donc je faisais des beats sur les tables de la cantine et j’utilisais des platines double cassette pour faire des overdubs."

Cette époque, bien que difficile, lui a permis de développer une créativité unique, basée sur la simplicité et l’efficacité.

"Si on arrive à sortir un morceau avec quatre éléments, c’est forcément un chef-d’œuvre. La simplicité, c’est facile à dire, mais difficile à faire", a-t-il expliqué.

Timbaland a également partagé une vision importante de son métier : savoir reconnaître quand un morceau est abouti.

"Je vois beaucoup de producteurs surproduire, j’appelle ça du ‘producer p*rn’. C’est une belle qualité de savoir quand s’arrêter. Un hit, c’est un hit, inutile d’en rajouter."

L’histoire de Timbaland est une leçon de persévérance et de résilience. Avec peu de moyens mais beaucoup de passion, il a réussi à transformer des idées simples en hits planétaires. Timbaland montre qu’avec du travail et de l’ingéniosité, il est possible de partir de rien pour conquérir le sommet.