Gims : découvrez son top 3 des meilleurs rappeurs français

Forcément, ça risque de faire pas mal parler dans le rap FR.

Sa carrière est incroyable

Parmi les artistes qui auront le plus fait parler dans le rap game ces 20 dernières années, on peut nommer Gims, sans trop de difficultés. Le rappeur s'est d'abord imposé en équipe avec la Sexion D'Assaut, dans les open mics parisiens, avant de tout rafler sur les ondes dès la sortie de leur premier album officiel, "L'Ecole des points vitaux". Depuis, sa carrière n'a fait que monter et en solo, le chanteur aura vendu plusieurs millions de disques, même s'il s'éloignait de plus en plus du rap pour aller vers la pop ou al variété. Suffisant pour se classer dans les meilleurs rappeurs français ? L'artiste en est convaincu.

Un top 3 étrange, mais avec de très bons rappeurs

Le rappeur était cette semaine invité au micro d'une célèbre radio rap concurrente, dans une émission animée par Fred Musa. Gims a été incité par l’animateur à dévoiler son top 3 des meilleurs rappeurs français, comme pour rebondir sur le buzz déclenché par Gims lui-même dans sa vidéo avec Loris, dans laquelle il affirme qu'il prend n'importe qui au micro. Sans surprise, Meugi se classe lui-même à la première place de son top 3, en tant que meilleur rappeur français de l'histoire.

En deuxième, il place un autre camarade issu de la Sexion d'Assaut, comme lui : Lefa, qui est d'ailleurs reconnu et validé par tous en tant qu'excellent kickeur, qui a malheureusement décidé d'arrêter le rap il y a quelques temps déjà. En troisième position, Gims met Niro, avec qui il a déjà collaboré sur le morceau "Ceci n'est pas du rap" notamment. Un choix pas forcément étonnant quand on sait que, de l'aveu même de Gims, Niro est un des artistes auprès de qui il s'est senti le plus en difficulté en termes de rap.

Évidemment, on n'est pas tellement d'accord avec son classement, qui se concentre uniquement sur les 15 dernières années du rap game on dirait, même si le classement ne contient que de très bons artistes. On trouve aussi que c'est culotté de se déclarer meilleur rappeur, parce qu'on a vendu 4 fois 1 millions d'albums consécutivement, alors que ce million a quand même été largement fait avec des tubes de pop plutôt qu'avec des titres de rap. Mais chacun voit midi à sa porte ! En tout cas, on connait un rappeur qui risque de ne pas passer à côté de cette occasion d'aller provoquer Gims...