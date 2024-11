ElGrandeToto : il dévoile la tracklist de sa nouvelle mixtape

Il est le rappeur marocain le plus populaire au monde ! ElGrandeToto vient tout juste d’annoncer la sortie de sa seconde mixtape et en dévoile la tracklist.

ElGrandeToto vient d’annoncer la tracklist de sa seconde mixtape, intitulée “SALGOAT”. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rappeur nous réserve de très belles surprises. Un an après la sortie de “27”, l’artiste se lance dans une nouvelle aventure. En effet, il promet de nombreux featuring, avec de véritables icônes du rap. Il est notamment question de Lacrim, Kaaris, Morad, Baby Gang, Leto, Oli, Roi Heenok, JRK 19 & HD La Relève, ou encore Samara. En outre, ElGrandeToto donne rendez-vous à ses fans, la semaine prochaine, pour la découverte de cet opus qui s’annonce légendaire.

Un rappeur particulièrement engagé !

Il est l’un des artistes les plus écoutés du monde arabe. À presque 30 ans, le rappeur originaire de Casablanca a décidé de faire entendre la voix d’une jeunesse en marge de la société, rongée par le chômage, la pauvreté et les nombreuses difficultés du monde actuel. Les jeunes se reconnaissent donc dans ses textes percutants, et dans ses nombreuses frasques. Et pour cause, l’artiste rappe essentiellement en darija, le dialecte arabe, spécifie au Maroc. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’afficher avec un joint à la bouche, et un verre d’alcool à la main. Le rappeur a notamment été condamné à huit mois de prison, avec sursis, en janvier 2023. Plusieurs chefs d’accusation avaient été retenus contre lui : injures, diffamation, menaces, mais aussi atteinte à l’ordre public, consommation de drogue, et incitation à prendre. Finalement, ElGrandeToto est un véritable symbole d’une classe populaire. Pourtant, il est une véritable star, puisqu’il multiplie les millions de streams, sur les plateformes. Nous avons donc hâte de découvrir cette nouvelle mixtape !