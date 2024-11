Fianso répond à Gims : "J'l'ai découpé"

En vrai, ça mériterait un nouveau feat pour régler la question définitivement, non ?

"Loup Garou", le fruit de la discorde

Au cours de sa carrière qui reste quand même assez longue, Fianso n'a quasiment jamais été impliqué dans des clashs. On se souvient d'une légère prise de tête avec Lacrim, qui s'est apparemment réglée assez rapidement, et de tacles envoyés par Booba auxquels le rappeur du 93 n'aura jamais répondu officiellement. Mais depuis le passage de Gims sur la chaîne Youtube de Lloris, le voilà mis en rivalité avec un des plus gros vendeurs de l'histoire du rap français. En effet, le leader de la Sexion d'Assaut affirme qu'il l'a mangé sur leur featuring "Loup-Garou", et depuis, on ne cesse de questionner Fianso sur le sujet. Cette fois, le rappeur a enfin répondu aux affirmations de Meugi !

Qui a découpé qui ?

Fianso était donc de passage dans l'émission DVM Corp, puisqu'il a pas mal de promo à faire en ce moment, lui qui est impliqué dans de nombreux projets de films, déjà sortis, ou en cours de fabrication. On pourrait croire que la compet et le rap game, tout ça ne l'intéresse plus, mais quand les interviewers le titillent un peu, on sent la flamme se rallumer, la passion est toujours présente. Medja a donc demandé à Sofiane : "Il y a un artiste qui a dit récemment dans une vidéo qu'il a fait un feat avec toi et qu'il t'a lavé".

FIANSO A ÉTEINT GIMS SUR LE FEAT ? 🤣 🤣 pic.twitter.com/wfD5Ura52x — DVM CORP (@DVMCORP) November 18, 2024

Fianso répond immédiatement "Tu parles de GIms ? Ouais, c'était drôle". Une manière de faire comprendre à l'animateur que Sofiane avait pris les propos de Gims dans le sens de l'entertainment propre au rap game : la compétition, chaque rappeur doit penser qu'il est dans les meilleurs, sinon il se fait bouffer. Une réponse diplomatique qui n'a pas du tout plu à Medja, qui le relance : "On veut une réponse. Est-ce qu'il a raison ou pas ?".

Fianso répond alors : "Non, je l'ai découpé poto. Je lui ai dit en story, tu t'es mangé la rafale de ta vie et t'as arrêté de parler". On vous laisse juger en vous remettant le morceau juste en dessous, mais pour nous, clairement, on pense que c'est Fianso qui a pris l'ascendant sur le son. Mais excellente performance des deux rappeurs !