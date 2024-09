Gims s'autoproclame "meilleur rappeur français" : Niro prend la parole !

Une déclaration qui avait fait énormément de bruit. Lors d'une interview en juillet dernier sur une vidéo de Loris Giuliano qui lui avait demandé s'il se considérait "le meilleur rappeur français" l'interprète de "Bella" avait alors répondu :

"Oui. En terme de lyrics, de punch, vraiment tu me poses face à un rappeur, n’importe lequel, n’importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention je vais le laver. Je vais en prendre soin. Tu vois les bébés quand il faut leur mettre du talc, quand ils ont les fe*ses un peu brûlées, c’est irrité, talk zer. Un million d’albums avec L’APOGEE, un million d’albums avec SUBLIMINAL, un million d’albums avec MON COEUR AVAIT RAISON, un million d’albums avec CEINTURE NOIRE. Qu’est-ce que tu veux que je fasse de plus ? A l’époque, il n’y avait même pas de streams, c’est des CD dans tes parents. Non mais les gars, au bout d’un moment il faut le dire. J’espère que des gens raconteront ma légende, mon histoire, c’est pas à moi de le faire. Mais il y a un million d’albums 4 fois, c’est consécutif. C’est un enchainement, ne vous forcez pas à oublier ça."