Gazo : Son nouvel achat fait polémique !

En pleine promo pour son nouvel album, le rappeur s'est offert un objet qui n'est pas passé inaperçu

Son album arrive bientôt !

Le rappeur Gazo est sur le point de secouer à nouveau la scène avec son tout nouvel album intitulé "APOCALYPSE", prévu pour le 29 novembre. Pour l’occasion, il a également prévu une tournée exclusive dans de petites salles françaises, où il dévoilera en avant-première ce nouveau projet. Mais un autre détail retient l'attention ces jours-ci : son dernier achat, qui fait déjà parler de lui et alimente la polémique sur les réseaux.

Un bijou qui fait polémique !

Pour célébrer la sortie de son projet, Gazo s’est offert un bijou qui ne passe pas inaperçu. Il s’agit d’un pendentif imposant en forme de bélier, une référence au surnom de GOAT (Greatest of All Time). Cependant, au lieu de faire l’effet voulu, ce bijou suscite de nombreuses réactions mitigées. Certains internautes y voient un symbole satanique, critiquant l’esthétique du bijou et ses implications. Ce n’est pas la première fois que Gazo se retrouve sous le feu des critiques pour des accusations similaires ; lors de la sortie de son morceau "Haine & Sexe", il avait déjà été la cible de reproches pour des choix artistiques jugés par certains comme "obscurs".

Alors que les rumeurs et accusations continuent de se propager, Gazo semble déterminé à rester fidèle à son style sans céder à la pression. Ses fans, eux, restent impatients de découvrir "APOCALYPSE" en live et de soutenir l'artiste lors de sa tournée.