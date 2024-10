SDM sur Sheryfa Luna : "Ca m'a fait plaisir de ouf de faire ce remix"

Après une semaine d'écoute du nouvel album de SDM, on peut clairement dire que c'est une véritable réussite. L'artiste, qui a dévoilé quel star du rap US l'a inspiré, a cumulé 10 635 exemplaires en 3 jours seulement, faisant de "ALVALM" le meilleur démarrage d'album au monde sur la plateforme Spotify ! Booba n'a pas hésité à le féliciter.

Une véritable consécration pour celui qui rêve d'un projet au cinéma.

Si le projet est une réussite globale, un morceau sort du lot dans les plateformes de streaming. En effet, le son "Pour Elle" est devenu un véritable hit dès sa sortie en étant en 1ère place du Top 50 Spotify et Apple Music.

Un son qui a la particularité de reprendre le refrain du hit "Il avait les mots" de Sheryfa Luna. Lors d'une interview à l'occasion de sa promo pour son album, SDM s'est expliqué sur ce choix tout en rendant hommage à la chanteuse :

Un hommage qui a donné des idées pour le son "Pour elle" :

"En séminaire, Myth Syzer qui fait la prod big up à lui d’ailleurs. Et je sais pas la mélodie de la prod m’a rappelé ce son. Je me suis dis : 'vas-y je veux jouer le rôle du gars qui avait les mots'. Pour elle, j’avais les mots voilà. "