Grünt Festival : L'événement est de retour pour une troisième édition !

Le festival sera présent à Bobigny le 20 et 21 septembre prochain.

Grünt Festival 2024 here we go !

Dans une dizaine de jours, le Grünt festival sera de retour pour une troisième édition ! Une nouvelle année pour marquer le coup et s'installer dans la durée comme l'un des événements rap les plus ambitieux dans le futur. Depuis 2012, le média Grünt se distingue de par leur singularité dans le monde du hip-hop et de la culture rap, centré pour mettre en avant les petits nouveaux avec des freestyles qui ont touchés la culture urbaine.

Lors de cette édition nous avons autant des artistes de la "New Gen" (Baby Neelou, ADVM, LEDOUBLE, Jolagreen23) que des rappeurs accomplis dans la scène rap (Isha, Limsa d’Aulnay, Keroué, ZEU).

"On souhaite valoriser tout le monde, sans avoir de hiérarchie."

Lors d'une interview, le fondateur de Grünt, Jean Morel s'est exprimé sur ses intentions de cette nouvelle édition précisant que la line-up est ficelé jusqu'au moindre détail :

"Il y a des rimeurs avec Huntrill et BEN plg. L’écurie Sublime, porté par Disiz, va faire un show singulier. Zeu va réaliser son premier gros concert à Paris en solo. Avoir Tif et Zamdane, cela représente quelque chose. On conserve aussi un côté mutant avec des artistes comme Ptite Sœur. La programmation raconte une histoire commune" - Jean Morel

Ce dernier explique également que le but est "que tous les festivaliers puissent voir chaque artiste" :

"On souhaite valoriser tout le monde, sans avoir de hiérarchie."

En tout cas, pour vous donner envie d'y aller voici la line-up pour les deux jours le 20 et 21 septembre prochain ! D'autres noms et surprises sont à venir donc soyez prêts !

Grünt Festival 2024 :

Vendredi 20 septembre : BabySolo33, Baby Neelou, BEN plg, DEELEE S, Douze Déluge, EDGE, Jolagreen23, NeS, Wallace Cleaver, winnterzuko, ZEU et Zinée

Samedi 21 septembre : ADVM, Heloïm, Huntrill, ISHA, Limsa d’Aulnay, Jäde, Keroué, LEDOUBLE, Ptite Sœur, Sublime, Zamdane et Tif.